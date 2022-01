CorSera – Inter, Bastoni carrarmato d’assalto. Sfonda nel cuore dell’area nemica

Anche contro la Juventus il numero 95 nerazzurro si è confermato tra i migliori a disposizione di Inzaghi

Alessandro Bastoni è stato sicuramente tra i migliori in campo dell'Inter contro la Juventus. Il giovane difensore si è confermato anche nei panni di ottimo grimaldello per Simone Inzaghi. Abile non solo a fermare gli avversari, ma anche ad avviare e rifinire l'azione nerazzurra, si è meritato un 7 pieno in pagella sul Corriere della Sera. Questo il giudizio da parte dei colleghi: "Gioca avanzato, nel cuore dell'area nemica, e sfonda spesso. In difesa è spericolato, in attacco è un carrarmato d'assalto".