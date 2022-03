CorSera – Inter, le cifre del rinnovo di Brozovic: il prossimo a firmare sarà…

Le ultime sui rinnovi in casa Inter: da quello di Brozovic, ufficializzato ieri, al prossimo su cui la dirigenza sta lavorando

Tempo di rinnovi in casa Inter. Ieri è stata la giornata di Marcelo Brozovic con l'annuncio del prolungamento del contratto tra il club nerazzurro e il centrocampista croato fino al 2026.

"Sono davvero molto contento di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Volevo fortemente questo rinnovo e la società lo sapeva. Non ho mai voluto parlare con nessun’altra squadra per rispetto dell’Inter e dei suoi tifosi" le parole dell'ex Dinamo Zagabria, che guadagnerà 6 milioni di euro più 1 di bonus.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, dopo Brozovic toccherà a Milan Skriniar, che in occasione della premiazione come miglior giocatore slovacco del 2021 ha confermato la sua volontà di continuare l'avventura in nerazzurro.