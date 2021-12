CorSera – Inter, da 6 anni più tifosi di tutti allo stadio: la stagione record…

Popolo nerazzurro vicino alla squadra nei momenti positivi e in quelli più delicati: l'entusiasmo non è mai mancato

L'Inter oggi può sorridere perché è campione d'Italia in carica e prima in classifica in Serie A. In passato ha vissuto momenti sicuramente meno positivi, ma la vicinanza del pubblico non è mai mancata. Sottolinea infatti il Corriere della Sera: "L’Inter ha anche un altro record, il pubblico. Da sei anni è la squadra con più tifosi allo stadio. In questa stagione, con la capienza ridotta per l’emergenza Covid, ha una media di 40.530 spettatori e un totale di 324.242 in appena otto partite. Solo il Milan tiene il passo con 40.457. La passione di San Siro è un fattore economico importante per il club. In cinque stagioni sono stati 4,2 milioni i tifosi che in campionato hanno seguito l’Inter dal vivo, segno di una vicinanza alla squadra mai messa in discussione, neppure negli anni più difficili. La stagione record resta l’ultima di Spalletti, il 2018-19 con oltre un milione di spettatori (1.105.547) presenti a San Siro, una media di 62mila a gara, numeri che hanno fatto dell’Inter il quinto club più seguito in Europa, davanti anche al Real Madrid".