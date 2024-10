CorSera – Inter deve combattere idea di reflusso. Arnautovic se la gioca con Thuram e Lautaro

Dopo la ripresa in campionato con la vittoria di Udine, l'Inter affronterà questa sera la Stella Rossa in Champions League. Gara da non sottovalutare e da portare a casa per evitare poi problemi nel passaggio al prossimo turno.

"È chiaro che l’Inter non può fallire e deve vincere oggi e poi a Berna per presentarsi con meno pressione all’impegno con l’Arsenal, a ridosso della super sfida con il Napoli. Tra Udinese e Torino (sabato prossimo), è anche naturale che Inzaghi oggi pensi a un turnover abbastanza corposo, come lascia pensare la formazione provata alla vigilia con sette cambi rispetto a sabato scorso (dentro Pavard e Zielinski) e la coppia Taremi-Arnautovic in pole position in attacco. L’austriaco se la gioca alla pari con Thuram e Lautaro per un posto da titolare accanto all’iraniano: una scelta inedita, con qualche margine di rischio, ma se l’obiettivo è quello di competere fino in fondo su tutti e due i fronti, allora dare riposo ai due titolari ha sicuramente un senso", scrive il Corriere della Sera.