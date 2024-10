Dopo la vittoria con l'Udinese, l'Inter deve trovare continuità e servono i tre punti in Champions League contro la Stella Rossa. La squadra di Inzaghi no può sbagliare l'appuntamento, non vincere vorrebbe dire complicarsi il cammino e dover cercare punti in partite più complicate.

"Il percorso dell’Inter appare a occhio più pianeggiante. Battere stasera la non terribile Stella Rossa, sconfitta in casa dal Benfica, al debutto, darebbe a Inzaghi un malloppetto rassicurante di 4 punti che potrà portare alla soglia qualificazione senza bisogno di imprese. Ipotizzando anche solo un pareggio con l’Arsenal (in casa) e perfino una sconfitta a Leverkusen, vincendo gli altri match in cui parte sempre favorita, contro avversari non galattici, come Young Boys e Sparta Praga, arriverebbero comunque 17 punti. Il tutto, ovviamente, dando per scontato che prevalga la logica, come nel calcio, in realtà, non avviene quasi mai. L’ultimo derby lo ha appena confermato. Ma, al netto di imprevisti e variabili, che sono il fascino del gioco, resta credibile l’aspirazione di Milano di esserci al G8 al gran completo", sottolinea La Gazzetta dello Sport.