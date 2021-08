CorSera – Inter, discorsi avanzati col Gladbach per Thuram: si può chiudere a breve

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l'Inter è molto vicina all'attaccante del Borussia Monchengladbach: si può chiudere

L'Inter e Marcus Thuram si avvicinano a grandi passi. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, l'amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio sono in discorsi avanzati con il Borussia Monchengladbach per il figlio di Lilian, ex difensore francese di Parma e Juventus.