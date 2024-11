L'Inter lavora anche per la prossima stagione e per blindare il blocco squadra che tanto sta facendo bene con Inzaghi

L'Inter è totalmente concentrata sulla stagione in corso, ma la dirigenza nerazzurra guarda anche al futuro. E si muove per rinforzare la squadra di Inzaghi , ma anche per blindare l'asse portante della formazione.

In quest'ottica la dirigenza è da tempo al lavoro per rinnovare i contratti di due giocatori importanti per il presente e il futuro dell'Inter. E la firma sta per arrivare, come sottolinea il Corriere della Sera: "A breve gli annunci dei rinnovi di Dumfries e Bisseck".