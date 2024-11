"Ammenda di € 5.000,00 alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara e nel corso della stessa, intonato più volte cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria"

Tra le altre, si segnala la terza ammonizione per Dumfries e la quarta per Inzaghi, che entra così in diffida.