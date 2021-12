CorSera – Inter e Milan, vince Populous: niente caro biglietti, l’aumento di ricavi…

Il quotidiano rivela alcuni dettagli del progetto relativo al nuovo stadio di Inter e Milan, scelto dalle due società

Inter e Milan hanno scelto la 'Cattedrale'. I due club hanno optato per il progetto Populous per il nuovo stadio della città di Milano. Il Corriere della Sera offre ulteriori dettagli sul piano:

"Ci vorranno altri 10-12 mesi per completare la progettazione di dettaglio. La capienza oscillerà tra i 60 e i 65mila posti di cui circa 12.500 premium. Con la promessa da parte dei vertici dei club che il prezzo dei biglietti per i tifosi non aumenterà e che a fare la differenza nei ricavi saranno i posti corporate. Secondo le prime stime le due squadre potrebbero portare in cassa almeno 80 milioni in più all’anno a partire dal 2027 a fronte di un costo di 600 milioni".