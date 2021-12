CorSera – Inter, rimane un gigantesco punto interrogativo sulla squadra

Le energie fino a questo momento non sono mancate alla squadra di Simone Inzaghi: quanta benzina c'è ancora nel motore?

I tanti impegni ravvicinati finora non hanno rappresentato un ostacolo insormontabile per l'Inter. Simone Inzaghi è riuscito a gestire al meglio le energie, ma il Corriere della Sera si chiede a che punto scatti la riserva nel serbatoio nerazzurro. Si legge sul giornale: "Il gigantesco punto interrogativo dell’Inter rimane la tenuta fisica. Inzaghi coinvolge, senza stravolgere. I cambi sono spesso misurati, mai s’è visto finora un totale ribaltamento della formazione tra una partita e l’altra. Gli intoccabili sono Barella (oggi potrebbe riposare) e Brozovic, unici ad aver giocato praticamente tutte le gare con Handanovic. I due sono il motore di una squadra, convinta della sua forza e di poter ripetere le otto vittorie di fila della passata stagione, per dare una dimostrazione di forza e mettersi davanti a tutti nella corsa scudetto".