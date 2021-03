CorSera – Inter, il grattacielo è più solido: un dato fotografa la crescita

Rispetto allo scorso anno i nerazzurri subiscono molto meno nelle prime giornate del girone di ritorno

"La difesa, in cui non possono essere considerati i quattro esterni (Hakimi, Perisic, Young e Darmian), ha realizzato 7 reti, l’11 per cento del totale. Ma sono i gol evitati a fare la differenza. Conte, assente per squalifica domenica a Torino per l’ammonizione rimediata contro l’Atalanta (era in diffida), sa di poter poggiare su un reparto cresciuto da un anno all’altro. La passata stagione nelle prime sette partite del ritorno l’Inter incassò 9 reti, oggi è a 2. Nello scorso campionato il reparto fu il migliore della serie A, non bastò per lo scudetto. Il grattacielo però ora ha fondamenta molto più solide".