CorSera – Inter, Inzaghi dosa bene il turnover. Dopo l’Udinese due gare cruciali

Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza la vittoria dei nerazzurri

Dopo la sconfitta con la Lazio e il pareggio contro la Juve, l'Inter si rialza e al Castellani batte l'Empoli grazie alle reti di due difensori, D'Ambrosio e Dimarco. Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza la vittoria dei nerazzurri. "Inzaghi, confinato nello sky box per la squalifica, dosa bene il turnover. Le sue scelte sono azzeccate. D’Ambrosio, al posto di Skriniar, rompe l’equilibrio di testa dopo aver salvato su Luperto la migliore occasione dell’Empoli. Sanchez, in campo per consentire a Dzeko di tirare il fiato, con una giocata superlativa mette sulla testa del compagno il cross perfetto per l’1-0".