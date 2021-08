CorSera – Inter, con Inzaghi più gioco per difendere lo Scudetto: rispetto a Conte…

Il Corriere della Sera analizza tutte le novità della nuova Inter di Simone Inzaghi, confrontandola a quella di Conte

"L’Inter di Simone Inzaghi è diversa da quella di Antonio Conte, si è notato in fretta. Più costruttiva, meno a presa diretta. I due nuovi acquisti, Dzeko e Calhanoglu, hanno cambiato la struttura nerazzurra. Il dna è stato mantenuto, nei movimenti difensivi, nella mentalità, nei tagli sulle fasce. È variata l’impostazione generale: pressing più alto, dicono le statistiche dopo la prima giornata, manovra di palleggio e meno ancorata al centravanti di sfondamento, come con Lukaku, calamita del gioco".

"I cambiamenti ci sono, le similitudini anche. L’esordio è stato identico per Inzaghi e Conte, entrambi partiti con un 4-0 e festeggiando i gol della nuova punta (Lukaku e Dzeko) e della nuova mezzala (Sensi e Calhanoglu). Quella di Conte era un’Inter embrionale, da plasmare e crescere, la nuova di Inzaghi ne eredita i progressi e prova a trasformarsi, con interpreti diversi. La vittoria sul Genoa sostiene le speranze dei tifosi, tranquillizzati da un passato non lontano".

"L’innesto di Calhanoglu è l’altra novità. Avere un centrocampista di inserimento, capace di svariare in fascia, è il tesoro scoperto dall’Inter. Le mezzali nerazzurre l’anno passato segnavano poco: Barella e Eriksen 3 reti a testa. Inzaghi ha in Calhanoglu una risorsa importante e non va sottovalutato Vidal. Il cileno l’anno passato non si è mai espresso ad alti livelli, se sta bene e torna, anche solo al 50 per cento, il giocatore visto alla Juventus, Inzaghi avrà un centrocampo completo e di qualità".