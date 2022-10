CorSera – Inter, Inzaghi si aggrappa agli episodi e non incide sul contesto

L'Inter non è riuscita ancora a tirarsi fuori dal momento di difficoltà. I segnali della crisi sono inequivocabili e il Corriere della Sera di oggi si sofferma sul ruolo che sta avendo Inzaghi: "Per ora non è cambiato nulla. Dopo ogni sconfitta Inzaghi si aggrappa ai singoli episodi negativi o al classico «momento in cui non gira niente», senza dare l’impressione di riuscire a incidere sul contesto, nel quale si moltiplicano i gol subiti per errori marchiani, già 15, e stanno scomparendo quelli segnati (7 in meno). Oggi c’è pure il dubbio Lautaro, affaticato ma senza guai muscolari e quindi arruolabile, non senza rischi. Non cambia nemmeno la strategia sull’alternanza dei portieri. Onana (cresciuto nel Barça) è ormai consacrato numero uno di Champions, senza aver debuttato in A, dove Handanovic è sempre meno convincente. Per una difesa in difficoltà, adattarsi a due portieri così diversi nella loro interpretazione del ruolo, può essere un handicap in più. Prima verrà fatta una scelta, meglio sarà, ma Inzaghi conferma che sceglierà «partita dopo partita»".