CorSera – Inter, ecco come Inzaghi ha intenzione di utilizzare Correa

Il focus del Corriere della Sera sull'ultimo arrivato in casa nerazzurra già pronto a mettersi a disposizione del tecnico che lo conosce bene

Simone Inzaghi è l'allenatore che più di altri ha valorizzato Joaquin Correa. Il tecnico dell'Inter ha aiutato l'argentino a crescere ed ha già individuato come utilizzarlo nella sua Inter. Spiega il Corriere della Sera: "Per Inzaghi è la seconda punta ideale e nell’Inter lo potrà schierare in coppia con Lautaro Martinez, che peraltro è suo compagno di Nazionale e amico, oppure con Dzeko o, se arriverà, con Scamacca. Diventa, insomma, un’alternativa a Sanchez, le cui condizioni fisiche non lasciavano tranquillo l’allenatore. Poi è anche possibile che giochino assieme Lautaro e Dzeko, entrambi centravanti, ma entrambi capaci di muoversi ai margini dell’area. Là davanti, insomma, tutti possono giocare con tutti, perché sono attaccanti con caratteristiche differenti e grande tecnica individuale. È la scelta dell’Inter per il dopo Lukaku: funzionerà?".