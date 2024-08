"L’interista Lautaro Martinez resta in dubbio per la sfida con l’Atalanta di venerdì alle 20.45 a San Siro: il problema muscolare verrà valutato giorno per giorno. Mehdi Taremi è quindi pronto a sostituirlo accanto a Marcus Thuram, come col Lecce. Buone notizie invece per il reparto difensivo di Simone Inzaghi: Stefan De Vrij ha svolto praticamente tutto l’allenamento con la squadra, ha saltato solo in via precauzionale la partitella. Contro i bergamaschi di Gasperini ci sarà", scrive il Corriere della Sera.