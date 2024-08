Le visite mediche oggi, la firma potrebbe arrivare nella giornata di domani. Tomas Palacios è ormai vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra, ultimo arrivo di una sessione di mercato in cui Marotta e Ausilio hanno lavorato in modo chirurgico. Ne ha parlato anche Luca Marchetti in collegamento con Sky Sport: "Palacios sarà ufficialmente dell'Inter per 6.5 milioni di euro più bonus fino a 11. Ci sono ancora alcuni dettagli che saranno sistemati prima della firma.