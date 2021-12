CorSera – Inter, mezzo scudetto in tasca. Inzaghi viaggia più veloce di Conte

Il focus del quotidiano a proposito dei nerazzurri che al giro di boa saranno davanti a tutti

L'Inter è campione d'inverno senza scendere in campo. Ai nerazzurri è bastata la sconfitta di ieri sera del Milan in casa con il Napoli per avere la certezza di esser davanti a tutti al giro di boa. Si legge sul Corriere della Sera: "Non gioca, ma vince. La sconfitta del Milan consegna all’Inter il titolo di campione d’inverno con una giornata d’anticipo, in virtù dei 4 punti di vantaggio sulla coppia Milan e Napoli. Simone Inzaghi si mette mezzo scudetto in tasca. Nell’era dei tre punti 20 volte su 27 chi ha girato davanti alla fine del girone d’andata ha vinto poi il campionato. Un’eccezione è stata l’Inter di Conte, l’anno passato chiuse dietro il Milan, ma nel girone di ritorno conquistò lo scudetto. Inzaghi viaggia più forte della stagione scorsa, ha 3 punti in più".