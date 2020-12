CorSera – Le altre sentono il peso delle vittorie Inter. Col Napoli sciolto un grande nodo

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina si sofferma sul momento dell’Inter, reduce dalla vittoria sul Napoli, quinta di fila in campionato. Questo il pensiero dei colleghi: “Il tempo dei processi è già finito. L’Inter viaggia forte verso la testa della classifica, appena un punto sotto al Milan. I cinque successi messi in fila si sentono, soprattutto sulle spalle degli avversari. La vittoria sul Napoli ha sciolto pure il nodo degli scontri diretti. Conte l’aveva detto alla vigilia, «vincere certe partite è importante, dà una spinta a livello mentale»“.