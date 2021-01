CorSera – Inter, stesso problema per Pinamonti ed Eriksen. Negli ultimi giorni di mercato…

E’ chiaro a tutti il diktat imposto dalla proprietà dell’Inter ai dirigenti per il mercato appena iniziato. Lo ribadisce ancora una volta il Corriere della Sera, che entra però nel merito di alcune trattative: “L’Inter deve rialzarsi e non può aspettarsi neanche regali dal mercato. L’input è sfoltire la rosa per contenere i costi. Davanti c’è bisogno però di un rinforzo, almeno numerico. Pinamonti però, con un ingaggio da 2,5 milioni netti, è difficile da piazzare, anche perché l’Inter non ha intenzione di concorrere alle spese d’ingaggio. Stesso discorso per Eriksen. Per il danese c’è qualche timido interessamento dalla Premier League, nulla di concreto. Bisognerà aspettare gli ultimi giorni del mercato per sperare di poter far entrare qualcuno, comunque a costo zero, come Eder”.