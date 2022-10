CorSera – Inter, oggi pochi cambi di formazione per due motivi

Scrive, infatti, il Corriere della Sera: "L’Inter, attualmente a 8 punti dal Napoli e già sconfitta 4 volte, non può permettersi di perdere altri punti per strada: anche per questo i cambi di Inzaghi rispetto alla sfida di Champions non dovrebbero essere molti, con Calhanoglu che resta quindi al suo (nuovo) posto da regista creativo e Asllani in panchina. Del resto le alternative non abbondano (Acerbi sarà comunque al posto di Bastoni, Correa si rivede in panchina) e si va verso l’unica settimana senza impegni da qui al 13 novembre. Stare sul pezzo è l’unica strada per non correre rischi con un avversario reduce dalla laboriosa vittoria sul Verona, con il quarto gol di Dia, al 94’".