Arriva dall'edizione odierna del Corriere della Sera un punto sul mercato in entrata dell'Inter: "Confermato l’interesse per Juan David Cabal, 23enne difensore colombiano del Verona. I vertici nerazzurri sono pronti chiudere anche subito, ma non parteciperanno ad aste nel caso di intromissioni, rilanci o manovre di disturbo dell’ultimo momento: Cabal piace molto all’estero, occhio però anche ad altre piste italiane. In attacco, niente si può muovere finché non ci saranno uscite: resta in ogni modo nel mirino (ed è una delle priorità di Simone Inzaghi) il 27enne islandese Albert Gudmundsson, 16 reti in 37 gare con il Genoa".