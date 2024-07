Da Verona: Cabal partirà, dubbi sulla convocazione per il ritiro. Inter in pole, le cifre

Aggiornamenti direttamente da Verona sul futuro di Juan Cabal , obiettivo di mercato dell’Inter. Ecco quanto evidenziato da L’Arena oggi: “Juan Cabal è il giocatore più chiacchierato del momento (di casa Hellas, ndr). Non resterà, questo sembra essere assodato. E domani, alla lettura della lista dei convocati gialloblu per il ritiro, non ci sarebbe da stupirsi se il colombiano non fosse del gruppo.

Certo, la situazione oggi è meno “calda” di quella di Henry, promesso sposo del Palermo. E non è detto che si debba attendere a lungo per vedere partire Cabal. Di certo, il Verona non ha fretta. Con Inter e Juve che ballano. A oggi proprio i nerazzurri pare abbiano messo un passo avanti rispetto alle rivali. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus. Sogliamo aspetta la telefonata dal collega Piero Ausilio per ragionare in maniera seria sul trasferimento.