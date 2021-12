CorSera – Inter, prove di fuga: Torino l’ostacolo più duro. L’incognita per Inzaghi…

L'Inter vuole chiudere con una vittoria il 2021: i nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano a San Siro il Torino di Juric

Il Corriere della Sera sottolinea l'importanza della sfida col Torino, in programma alle 18:30 a San Siro: "I granata sono l’ostacolo più duro per i nerazzurri prima della sosta. Batterli significa infilare il settimo successo consecutivo e ripresentarsi al rientro dalle vacanze con i compiti fatti, pronti per il tour de force di 40 giorni tra gennaio e febbraio, con scontri diretti a ripetizione".