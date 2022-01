CorSera – Inter, quante certezze: il gol di Sanchez fotografa l’arma in più

I nerazzurri hanno tante soluzioni e un allenatore in grado di gestirle al meglio delle possibilità

Simone Inzaghi all'Inter si è dimostrato un vero condottiero. Il tecnico è in grado di gestire al meglio le energie fisiche e nervose di tutti i suoi giocatori, come sottolinea il Corriere della Sera di oggi: "La prima certezza dell’Inter è lui, l’altra è Alexis Sanchez. Il cileno, dopo aver giustiziato la Juve, potrebbe ripartire oggi titolare al fianco di Lautaro: il ballottaggio tra lui e Dzeko resta aperto".

E i punti di forza non finiscono di certo qui: "Un altro pilastro nerazzurro è la panchina. L’azione del gol in Supercoppa ha coinvolto quattro cambi. «È partita da Correa, continuata con il cross di Dimarco, l’assist di Darmian e la rete di Sanchez», sottolinea Inzaghi, che non trascura Vidal, «entrato benissimo». La panchina è un’arma in più, i 18 giocatori andati in gol in questa stagione sono la certezza di avere una rosa coinvolta, produttiva e sempre sul pezzo".