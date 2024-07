In casa Inter l'attenzione degli uomini mercato è puntata sulla difesa : si cerca un centrale mancino, in grado di giocare da braccetto sinistro, e che rispetti sia le esigenze tecniche che quelle di bilancio.

Oaktree ha già dato indicazioni alla dirigenza: vuole un elemento giovane e dai costi contenuti. Per questo motivo, come scrive il Corriere della Sera, due piste sono già state abbandonate: "La nuova proprietà predilige profili giovani: ecco perché sono spariti dai radar Hermoso e Rodriguez, mentre il difensore brasiliano dello Zenit, Robert Renan, è un'ipotesi per la difesa".