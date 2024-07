"In entrata gli uomini mercato nerazzurri sono sempre alle prese con la questione braccetto sinistro. Non c’è, comunque, fretta di risolverla e ci si sta prendendo il tempo per valutare ogni situazione. L’ultima in ordine di tempo riguarda Nathan Zeze, 19enne difensore centrale del Nantes, per il quale l’Inter sta studiando l’offerta migliore, inserendo nell’affare, eventualmente, anche il portiere Filip Stankovic, gradito al club gialloverde", scrive il Corriere dello Sport.