CorSera – L’Inter si ritrova quando è messa all’angolo: da Bergamo un segnale di…

L'analisi del Corriere della Sera in merito alla vittoria dell'Inter per 3-2 sul campo dell'Atalanta: un segnale incoraggiante

"Quando è all’angolo e dà una sbirciata al precipizio dietro di sé, l’Inter sa ancora come ritrovare sé stessa, la propria forza, i propri valori, non solo quelli tecnici. Come al Camp Nou, come mercoledì con il Bologna, anche a Bergamo contro l’Atalanta la squadra di Inzaghi ottiene quel che vuole con una rimonta sofferta ma convincente, incentrata sulla classe senza tempo di Dzeko, sul lavoro ai fianchi di Lautaro, sulla corsa felice di Dimarco". Apre così l'articolo del Corriere della Sera sul successo dell'Inter a Bergamo. "Un segnale di discontinuità importante negli scontri diretti, anche se la fragilità difensiva (22 gol sul conto) resta il primo dossier su cui lavorare a dicembre: il 4 gennaio a San Siro arriva il Napoli, con i suoi 11 punti di vantaggio", prosegue poi il quotidiano.