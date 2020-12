CorSera – L’Inter prova lo strappo in campionato: col Bologna la svolta dell’ultima stagione

Torna in campo stasera l’Inter di Conte. I nerazzurri sono di scena al Meazza contro il Bologna. Il Corriere della Sera sottolinea l’importanza della gara: “Tenuta in vita la Champions, l’Inter prova a strappare anche in campionato e centrare il terzo successo di fila. L’accelerata è arrivata con la vittoria sul Sassuolo, stasera contro il Bologna Antonio Conte cerca l’allungo. Quella con i rossoblù fu la partita della svolta dell’ultima stagione. La sconfitta in casa dello scorso luglio segnò il capolinea dei sogni scudetto, ma diede il via a una striscia di undici risultati che portarono alla finale di Europa League. Oggi si tenta di ridar vita a un ciclo simile, tenendo nel mirino il match di Champions di mercoledì con lo Shakhtar”.