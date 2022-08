CorSera – Inter, tutto ruota attorno al 100: Inzaghi si gode la LuLa ma non solo

Ecco l'articolo del Corriere della Sera in merito alle parole di Inzaghi, che ha ammesso di voler puntare ai 100 gol in campionato

Matteo Pifferi

"Ruota tutto intorno al 100. Un numero, il simbolo della coppia d’oro dell’Inter: il 10 di Lautaro sommato al 90 di Lukaku. Un obiettivo per Inzaghi". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito alle parole di Inzaghi, che ha ammesso di voler puntare ai 100 gol in campionato. E, con la LuLa, tutto è possibile:

"L’intesa è intatta: Lukaku e Lautaro si cercano, si trovano, si completano. I movimenti di uno sono complementari all’altro. Lo Spezia battuto 3-0 ha opposto una resistenza titubante, ma l’Inter ha mostrato sprazzi della sua nuova versione. Il gioco sviluppato sulle fasce resta una chiave importante (Dumfries è già in forma), ma a questo si è aggiunta una ricerca continua delle verticalizzazioni — sono state ben 133 con 60 lanci e 14 tiri in porta —. La manovra è più veloce, con cambi di fascia, aggressione alta, le mezzali brave a lanciare e inserirsi. Barella è stato tra i migliori in campo: è lui a pescare il taglio esterno con cui Lukaku apre la difesa della squadra di Gotti e libera Lautaro per il tiro di controbalzo che sblocca la partita", spiega il CorSera.

Rosa completa e attacco più forte

Con il probabile arrivo di Acerbi, l'Inter completerà un mercato che l'ha vista rinforzarsi senza cedere nessun big e con un attacco ancora più completo: "Dzeko e Correa sono titolari aggiunti, riserve con qualità, attitudine e gol (hanno iniziato con lo Spezia). Certo la stella polare resta la Lu-La. Da prima a seconda punta, Lautaro si riadatta dopo un anno da nueve, gira attorno al belga di cui conosce tutto. Romelu, invece, non è fermo ad aspettare il pallone: sfrutta il fisicone ma svaria sul fronte d’attacco, corre nello spazio. A Lecce non c’era riuscito, l’aria di casa lo ha risvegliato. Diverso, sempre decisivo. E può crescere, come l’Inter, ancora tanto", chiosa il quotidiano.