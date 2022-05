CorSera – Inzaghi ci crede, il campionato dell’Inter non è finito. “Vincere a Udine…”

"L’Inter ci vuole credere fino alla fine. È giusto", spiega il Corriere della Sera. L'obiettivo è rialzarsi dopo il tonfo di Bologna

«In questo momento anziché pensare a quello che farà il Milan mi concentrerei sull’Udinese», sottolinea Inzaghi con sano realismo. Si può pure far finta di non guardare la classifica, è normale scaramanzia. Il campionato dell’Inter non è finito, bisogna però capire come la squadra reagirà allo choc di Bologna, simile a quello del derby di inizio febbraio. Lì ci fu un blackout, oggi non è permesso lasciarsi andare, giocare dopo i rossoneri potrebbe essere un vantaggio. Vincere a Udine è vitale per tenere sotto pressione il Milan, atteso da un calendario non agevole, e per non ingrossare il cesto dei rimpianti. La corsa scudetto chiama, ma all’orizzonte si intravede già la finale di Coppa Italia con la Juve, arrivarci con l’adrenalina giusta farà la differenza", spiega poi il quotidiano.