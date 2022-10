CorSera – Inzaghi incassa un’altra volta la fiducia del gruppo. Onana-Handanovic, nulla…

Il giorno dopo la vittoria contro il Sassuolo, il Corriere della Sera analizza la gara dell'Inter tornata a vincere in campionato dopo due ko consecutivi. "Sbuffa in certi momenti come una vecchia locomotiva, si aggrappa a un centravanti di 36 anni e mezzo che fa una doppietta, ha pure un portiere nuovo ma che stavolta respinge solo di piede. È un’Inter abbastanza vintage, ma è un’Inter che torna a vincere in trasferta in campionato dopo quasi due mesi e riassapora il gusto appagante dei tre punti L’obiettivo era dare continuità alla serata scacciacrisi contro il Barcellona in Champions e la squadra di Inzaghi, raggiunta sul pareggio dal Sassuolo a inizio ripresa, lo ha centrato, andando a prendersi una vittoria preziosa, contro un avversario sempre da maneggiare con cautela".