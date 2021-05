CorSera – Italia, Sensi in ballottaggio: per Mancini è il vice Jorginho ma la scelta…

Il Corriere della Sera rivela i due ballottaggi del commissario tecnico dell'Italia Roberto Mancini in vista di Euro 2020

Manca sempre meno all'esordio dell' Italia a Euro 2020 , nella gara inaugurale contro la Turchia in programma l'11 giugno all'Olimpico di Roma. Ieri il commissario tecnico Roberto Mancini ha ridotto la lista dei convocati a 28 calciatori , con tre dell'Inter ancora in lista: Bastoni, Barella e Sensi. Il ct dovrà lasciare a casa altri due con l'elenco definitivo di 26 che dovrà essere consegnato entro due giorni. Il Corriere della Sera rivela che sono due i ballottaggi, con uno che riguarda un calciatore dell'Inter.

"I ballottaggi restano due: per il nono difensore tra Toloi e Gianluca Mancini e per il settimo centrocampista tra Sensi e Cristante. Ma in questo caso la scelta sarà legata solo alle condizioni fisiche dell’interista, che il c.t. considera ideale controfigura di Jorginho. Cristante garantisce più fisicità ma meno geometrie. Sensi sta meglio ma la sua stagione è stata tormentata da un infortunio dietro l’altro e tra i centrocampisti convocati c’è già Verratti che salterà almeno le prime due partite".