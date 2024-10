CorSera – Lautaro, efficacia dimezzata. Thuram ha preso il suo posto: un gol ogni 3 tiri

"Lautaro Martinez in questo primo scorcio di campionato ha un’efficacia, stabilita dal rapporto tiri/gol, che è l’esatta metà rispetto a quella dell’anno scorso, nel quale fu capocannoniere con 24 reti. Non che l’argentino, a segno appena 2 volte finora contro le 9 di dodici mesi fa, non ci fosse arrivato da solo, è chiaro. Ma se c’è un momento per non rivendicare un Pallone d’oro che altri vinceranno e per mettersi a segnare a testa bassa è proprio questo. Roma (domani), Juve (sabato prossimo), Arsenal e Napoli bussano a una porta piena di spifferi in difesa e ancora troppo piccola per Lautaro, che fa 1 gol ogni 10 tiri", analizza il Corriere della Sera.