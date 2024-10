Thuram?

«Esatto. E non per i 7 gol segnati ma perché rivedo in lui il centravanti completo e in grado di dialogare con la squadra. Un bel 9 va al francese che sta diventando una punta di livello mondiale».

In questa Inter, tra l’altro, sta prendendo il posto di Lautaro come numero di reti segnate.

«Alt. Non facciamo le pulci al Toro. Chi solleva interrogativi su di lui può farsi un bell’encefalogramma. A Lautaro darò sempre 9, sulla fiducia».

Sotto allora con Vlahovic, croce e delizia di una Juventus che non subisce gol ma punge poco.

«Qui il discorso è complicato: il gioco della squadra, quindi di Motta, non esalta del tutto le caratteristiche del serbo che, ora, merita 6.5 ma in realtà vale 9. Come si fa a servirlo solo con cross dalla trequarti?”».

Lukaku?

«Il gigante belga pende dalle labbra di Antonio che lo utilizza anche spalle alla porta per far salire la squadra e liberare in area i compagni. Per Lukaku voto 8 ma deve di-magrire».

Tra i centravanti giovani del campionato chi l'ha colpita?

«Castro del Bologna, ha 20 anni e a Bologna lo paragonano gia a Lautaro. È un'ovvia esagerazione da tifosi ma il ragazzo ha numeri e merita già 7 per la garra tutta argentina».