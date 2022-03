CorSera – Lautaro show, notte da vera Inter. Crisetta superata anche se…

"Buone notizie dal frigorifero di San Siro: l’Inter è tornata, prepotente e spietata", spiega il Corriere della Sera

"Buone notizie dal frigorifero di San Siro: l’Inter è tornata, prepotente e spietata. A tirarla fuori dai guai e a riportarla in testa alla classifica, almeno per due notti, in attesa di Napoli-Milan, è l’uomo più discusso del momento: Lautaro Martinez". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito al post Inter-Salernitana. I nerazzurri hanno ottenuto una vittoria schiacciante che dà fiducia per il prosieguo della stagione. MVP ovviamente Lautaro, autore di una tripletta. "Una notte da vera Inter, come non si vedeva da un po’ di tempo. La crisetta è superata anche se serviranno conferme al di là della tenera Salernitana, ultima in classifica ma reduce da una striscia di quattro pareggi consecutivi. I segnali sono confortanti: sembra di essere tornati alla fine del 2021 quando l’Inter era imprendibile. Tutto funziona a meraviglia: il gioco, il pressing, la velocità d’azione e di pensiero, la voglia di andare oltre i propri limiti. La squadra di Nicola è presa a pallate", aggiunge il quotidiano.