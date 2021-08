CorSera – Ecco cosa Lotito rimprovera a Inzaghi: il tecnico dell’Inter nega

Il rancore del presidente della Lazio nei confronti del tecnico è stato uno degli ostacoli nella trattativa per Correa

Joaquin Correa è arrivato a Milano ieri e si è subito calato nell'ambiente interista. L'argentino è stato fortemente voluto da Inzaghi, che - paradosso della situazione - ha rappresentato involontariamente un ostacolo. Ma fino ad un certo punto. Spiega il Corriere della Sera: "La trattativa è stata complessa, perché non è mai facile discutere di soldi con Lotito, tanto meno fargli abbassare le pretese economiche. E le sue, all’inizio, erano elevate: 40 milioni. Poi, avendo preso atto della volontà di Correa di andarsene, è arrivato a più miti consigli. E ha anche messo da parte l’avversione nei confronti di Inzaghi al quale rimprovera — ma l’allenatore nega — di essere fuggito a Milano al mattino, dopo avergli garantito la notte precedente, con tanto di stretta di mano, che sarebbe rimasto alla Lazio. Correa in nerazzurro guadagnerà 4 milioni (bonus inclusi) per 5 anni".