CorSera – Milan-Inter, il migliore dei nerazzurri è il più coraggioso

Nessun dubbio da parte dei colleghi sul giocatore che più si è messo in evidenza nella squadra di Inzaghi

E' stato Alessandro Bastoni il migliore in campo dell'Inter nel derby pareggiato ieri sera col Milan, secondo il Corriere della Sera. Questa la motivazione a supporto del 6.5 in pagella per il difensore nerazzurri: "Il più coraggioso della pattuglia. Svolge bene i compiti di guardia e quando può veste i panni dell'assaltatore prendendo campo".