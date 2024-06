"L'annuncio arriverà la prossima settimana dopo l'assemblea degli azionisti, la prima dopo il passaggio di consegne fra Zhang e Oaktree. Certo, per la nuova era dell’Inter la notizia del rinnovo di Lautaro Martinez è il miglior viatico possibile: dopo l'incontro interlocutorio e a tratti elettrico andato in scena giovedì mattina in un hotel del centro di Milano fra Piero Ausilio e Alejandro Camano, agente del Toro, ieri all’ora di pranzo è arrivata l’attesa apertura dell’attaccante argentino". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito all'accordo raggiunto tra l'Inter e Lautaro per il rinnovo di contratto.