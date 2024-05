Bonanni: “Inter, giuste certe cifre per Lautaro. Le idee di Oaktree…”

"Per me si farà un po' di fatica, l'Atalanta è una delle realtà più importanti del nostro calcio, la vittoria in EL gli ha dato ulteriore conferma che con un progetto chiaro e ben delineato, dando fiducia a un gruppo, si riesce a fare qualcosa d'importante. Per vincere uno Scudetto deve rimanere così e non cambiare linea, trovare giocatori giusti per alimentare il proprio credo. Se trova quei 2-3 giocatori giusti che gli rendono alla grande puoi dare filo da torcere a chiunque".