CorSera – Serie A, velocità folle. L’Inter oggi ha una doppia missione

L'analisi del momento dei nerazzurri e più in generale delle squadre che stazionano ai vertici della classifica

Torna in campo questo pomeriggio l'Inter di Simone Inzaghi. Al Meazza arriva lo Spezia per un match da non sottovalutare e con in palio tre importantissimi punti. Spiega il Corriere della Sera: "Si viaggia a velocità folle, finire fuoristrada è un attimo. La serie A è una corsa aperta, ricca di colpi di scena, con rimonte e sorpassi. L’Inter ha una doppia missione, tentare di superare il Milan e staccarsi di dosso l’Atalanta che ha alzato i giri e raggiunto in classifica i campioni d’Italia, impegnati oggi contro lo Spezia dell’ex tripletista Thiago Motta, sempre innamorato dei colori nerazzurri, ma deciso a far punti".