CorSera – Serie A, Inter la più in salute: Inzaghi ha scacciato le perplessità

Le considerazioni dei colleghi a proposito della squadra nerazzurra tra le più costanti con l'Atalanta di Gasperini

Focus sulla classifica di Serie A sul Corriere della Sera di oggi. L'Inter capolista è insieme all'Atalanta la squadra con il rendimento più costante nelle ultime giornate. Sottolinea il quotidiano infatti: "La squadra di Inzaghi, che dopo il pareggio nel derby aveva 7 punti di ritardo da Pioli e Spalletti, è insieme all’Atalanta quella più in salute, fisica, tecnica, psicologica. Di vittorie i nerazzurri ne hanno messe insieme 5 di fila e in mezzo, a differenza dei bergamaschi, si sono presi la soddisfazione di centrare il traguardo degli ottavi di finale di Champions. L’Inter può chiudere in bellezza un anno fantastico e sognare la seconda stella. Quella di Conte ha rotto l’incantesimo. Quella del suo successore, privata del totem Lukaku e della portentosa spinta di Hakimi, ha scacciato in fretta le perplessità".