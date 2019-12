CorSera – Tocca ai baby: Inter, col Genoa Conte deve affidarsi a Esposito e Agoume

Le numerose assenze e lo stato di totale emergenze in vista dell’ultima sfida dell’anno, a San Siro contro il Genoa, costringono Antonio Conte ad alcune scelte forzate.

Nella sfida contro il Grifone di Thiago Motta, l’allenatore dell’Inter si affiderà su Sebastiano Esposito e Lucien Agoume, 34 anni in due ed appena 36 minuti in questa Serie A.

Secondo il Corriere della Sera, non è detto che i due partano dall’inizio, ma appare quasi scontato il loro impiego alla luce delle squalifiche di Lautaro Martinez e Brozovic, che vanno ad aggiungersi al lunga lista di infortunati.

Conte ha sempre elogiato – anche in pubblico – Esposito (“Se non mi fossi fidato di lui non lo avrei fatto giocare. […] È un giocatore molto importante, un titolare a tutti gli effetti“), mentre per il tecnico Agoume “Ha ancora bisogno di fare uno step. Ha qualità, ma viene da un campionato diverso”. Sabato potrebbe toccare stupire San Siro in una sfida fondamentale per i nerazzurri, che vogliono concludere bene l’anno e tenere il passo della Juventus.