CorSera – C’è un uomo che lega Correa all’Inter e a Inzaghi. All’Estudiantes…

Il focus del quotidiano sull'argentino che sembrava destinato a trasferirsi in nerazzurro

Il Corriere della Sera in edicola oggi si sofferma sull'arrivo di Joaquin Correa all'Inter. Un matrimonio che sembrava destinato a concretizzarsi: "C’è un uomo — anzi una «brujita», una streghetta — che lega Joaquin Correa alla sua nuova squadra, l’Inter, e al suo vecchio allenatore, Inzaghi. Quell’uomo è Juan Sebastian Veron il quale, dopo avere vinto assieme a Simone lo scudetto con la Lazio nel Duemila, e dopo avere giocato due stagioni in nerazzurro nell’era Mancini, è tornato in patria, nel suo Estudiantes. E lì, rovistando con gli occhi tra i ragazzi del settore giovanile, è rimasto incantato da uno alto e mingherlino, arrivato dal Tucuman: Correa, appunto. Veron lo ha aiutato, coccolato, consigliato, anche sgridato".