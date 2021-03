Empoli, Corsi: “Due gol sbagliati hanno mandato l’Inter in CL e noi in B. Ma almeno…”

Il presidente dell'Empoli, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha ricordato Inter-Empoli del maggio 2019

Durante un'ampia intervista concessa a La Gazzetta dello Sport , il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi , ha ricordato anche l'ultima partita dei toscani in Serie A, culminata con l'approdo dell'Inter in Champions League:

"L’ultima volta in A siamo retrocessi con la squadra più forte di sempre: c’erano anche Di Lorenzo, Caputo, Dragowski, Traorè. Ma il calcio è questo, con due gol sbagliati davanti alla porta a San Siro che hanno mandato l’Inter in Champions e noi in B, con 70 milioni in più a loro e 30 di meno a noi. Almeno i tifosi dell’Inter, quel giorno, ci hanno applaudito...".