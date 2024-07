Intervista da Il Messaggero, Fabrizio Corsi, torna sul disastroso Europeo dell'Italia. Il presidente dell'Empoli indica la strada per ripartire: "Trovare gli strumenti per far giocare più italiani. Le Nazionali giovanili vincono, però negli altri campionati giocano molto di più. A Empoli facciamo il nostro dovere, consapevoli di poter fare meglio. Bisogna dare più spazio ai ragazzi italiani: ci può essere qualche rischio,. ma in fondo è calcolato. Non abbiamo i Bellingham, però qualche buon elemento c'è. In alcune realtà come Lecce, Frosinone e la nostra si è valorizzato. Il calcio di provincia fa qualcosa di più".