Empoli, Corsi: “Parisi? Arrivate manifestazioni d’interesse, ma oggi è…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, ha parlato così del futuro di Fabiano Parisi, terzino che piace molto anche all'Inter: "Bisognerebbe trovare un terzino forte e servirebbe un'opportunità per lui e per noi, in questo momento credo di no. Secondo me questi ragazzi devono ancora completare il proprio percorso di maturazione tecnica, ma credo che anche lui sia destinato a diventare uno dei migliori terzini del campionato. Ora deve migliorare i particolari, i dettagli, i grandi club non si rompono le scatole nel migliorare certi aspetti. Sono arrivate manifestazioni di interesse, ma è inutile parlare di una squadra inglese oggi quando il ragazzo vorrà vedere a maggio il panorama che gli si proporrà davanti. La cosa più intelligente è questa, capire gli scenari a giugno".