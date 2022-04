Corsport: “Acerbi? Inter soluzione gradita sempre che Inzaghi promuova…”

Acerbi è intenzionato a partire dalla Lazio a fine stagione. L’Inter resta una soluzione gradita secondo il Corriere dello Sport

E' Alessio Romagnoli il primo obiettivo della Lazio per rinforzare la difesa per la prossima stagione. Un eventuale approdo del centrale che in estate si svincolerà dal Milan, potrebbe liberare quest'uscita dai biancocelesti secondo il Messaggero: "Il suo arrivo permetterebbe al club di gestire con meno apprensione il caso Acerbi, intenzionato a partire a fine stagione. L’Inter resta una soluzione gradita, sempre che Inzaghi promuova l’acquisto del Leone con Marotta, devono ancora parlare di mercato".