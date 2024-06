La pagella del centrocampista: "Meritava il gol, per quello che aveva fatto forse il migliore dei nostri: lo lasciano solo, al posto giusto nel momento giusto"

E' ovviamente Davide Frattesi il migliore in campo del Corriere dello Sport nella sfida di ieri tra Italia e Bosnia. Ecco la pagella del centrocampista, giudicato con un 7: "Meritava il gol, per quello che aveva fatto forse il migliore dei nostri: lo lasciano solo, al posto giusto nel momento giusto. Prima tocca una volta di troppo il pallone, Piric ringrazia. I suoi inserimenti si lasciano apprezzare, è ovunque, dove c’è uno spazio (o anche meno) da aggredire c’è lui. È il bomber spallettiano: 4 reti in 9 partite".