"Un attacco da scudetto, ma la difesa ancora no". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sul momento dell'Inter , che continua a concedere un po' troppo lì dietro. Si legge: "Contro il Torino, l’Inter ha infilato la terza vittoria consecutiva, tra campionato e Champions. In 270’ ha segnato addirittura 10 gol, con prima Lautaro e poi Thuram (nessuna lesione alla caviglia) di nuovo sugli scudi. Ma ne ha anche incassati 4.

Che diventano 9 considerando le 7 giornate di serie A sin qui disputate: tanti, anzi no troppi. Sia perché lo scudetto, in genere, lo vince chi subisce meno, o quasi. Sia perché lo scorso anno la retroguardia nerazzurra era letteralmente blindata. Allora, infatti, dopo gli stessi 7 turni, Sommer aveva dovuto piegare la schiena solo 3 volte. E per arrivare a 9, il portiere svizzero impiegò addirittura l’intero girone di andata. Insomma, una differenza netta e allo stesso tempo sorprendente, visto che il reparto arretrato nerazzurro non ha subìto variazioni e, più in generale, nell’organico ci sono state solo aggiunte, quelle di Taremi e di Zielinski".